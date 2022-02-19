- 19 Şub 2022 - 23:33

Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’nın sosyal medya paylaşımları yürekleri yaktı! Survivor’da çocuksu halleriyle bilinen Survivor Nisa’nın paylaşımları cesurca bulundu! Süper mini taytları ve iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kesen Nisa Bölükbaşı, hayranlarının yüreklerini hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında dikkatleri üzerine çeken ve her hamlesi olay olan Nisa Bölükbaşı, 2020 yılındaki halleriyle yürekleri çalmıştı. 2020 döneminde Cemal Can Canseven’le olan sıkı arkadaşlarıyla bilinen Nisa Bölükbaşı yarışma sonrasında ise aşk hayatıyla konuşulmuştu. Şimdi ise o paylaşımları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Şub 2022 - 23:33 Ankara- Yaşam

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