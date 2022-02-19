Güzellik her insanın özlemini duyduğu bir şey olsa da her burcun insanı, güzel ve çekici görünmek için para harcamaya kıyamıyor. Ancak bu listede yer alan o üç burcun insanı, söz konusu güzellikleri olduğunda tüm gemileri yakıyor ve tüm servetini birden gözden çıkarıveriyor! Peki, makyaj parasına çalışan burçlar hangisidir? İşte kozmetiğe en çok para harcayan o burçlar…

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