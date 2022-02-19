Makyaj Parasına Çalışan Burçlar Hangisidir? İşte Kozmetiğe En Çok Para Harcayan O Burçlar…
Güzellik her insanın özlemini duyduğu bir şey olsa da her burcun insanı, güzel ve çekici görünmek için para harcamaya kıyamıyor. Ancak bu listede yer alan o üç burcun insanı, söz konusu güzellikleri olduğunda tüm gemileri yakıyor ve tüm servetini birden gözden çıkarıveriyor! Sizde Makyaj parasına çalışan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Güzellik her insanın özlemini duyduğu bir şey olsa da her burcun insanı, güzel ve çekici görünmek için para harcamaya kıyamıyor. Ancak bu listede yer alan o üç burcun insanı, söz konusu güzellikleri olduğunda tüm gemileri yakıyor ve tüm servetini birden gözden çıkarıveriyor! Peki, makyaj parasına çalışan burçlar hangisidir? İşte kozmetiğe en çok para harcayan o burçlar…
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19 Şub 2022 - 12:37 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.