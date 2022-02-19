- 19 Şub 2022 - 12:55 G: 19 Şub 2022 - 13:06

Serenay Sarıkaya’dan Olay Yaratacak Sözler! Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin’e Gönderme Mi Yaptı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Aman Serenay!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Serenay Sarıkaya, gündeme bomba gibi düştü. Olay yaratacak sözlerde bulunan Serenay Sarıkaya’nın sözleri ise eski sevgililerine gönderme olarak yorumlandı! Açıklamasıyla “Aman Serenay” yorumlarını alan güzel oyuncu, akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir televizyon dizilerinden uzak olan Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisiyle dijital platformla sevenleriyle buluşacaktı. Dizinin çekimleri bittikten hemen sonra Adana’dan İstanbul’a taşınan Serenay Sarıkaya, Adana’ya ise övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Çekimler sırasında talihsiz bir olay yaşayan Serenay Sarıkaya, saldırıya da uğramıştı. Şimdi ise Serenay Sarıkaya’nın sözleri ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Şub 2022 - 12:55 Ankara- Yaşam

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