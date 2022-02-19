Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Şub 2022 - 12:55

Serenay Sarıkaya’dan Olay Yaratacak Sözler! Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin’e Gönderme Mi Yaptı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Aman Serenay!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Serenay Sarıkaya, gündeme bomba gibi düştü. Olay yaratacak sözlerde bulunan Serenay Sarıkaya’nın sözleri ise eski sevgililerine gönderme olarak yorumlandı! Açıklamasıyla “Aman Serenay” yorumlarını alan güzel oyuncu, akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…