Serenay Sarıkaya’dan Olay Yaratacak Sözler! Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin’e Gönderme Mi Yaptı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Aman Serenay!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Serenay Sarıkaya, gündeme bomba gibi düştü. Olay yaratacak sözlerde bulunan Serenay Sarıkaya’nın sözleri ise eski sevgililerine gönderme olarak yorumlandı! Açıklamasıyla “Aman Serenay” yorumlarını alan güzel oyuncu, akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir televizyon dizilerinden uzak olan Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisiyle dijital platformla sevenleriyle buluşacaktı. Dizinin çekimleri bittikten hemen sonra Adana’dan İstanbul’a taşınan Serenay Sarıkaya, Adana’ya ise övgü dolu sözlerde bulunmuştu. Çekimler sırasında talihsiz bir olay yaşayan Serenay Sarıkaya, saldırıya da uğramıştı. Şimdi ise Serenay Sarıkaya’nın sözleri ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.