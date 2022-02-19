Güçlü görünmek her burcun insanının sahip olmak istediği bir karakter özelliği olsa da bu listede yer alan burçlar dışında kalanlar için bu çok da mümkün olmuyor. Güçlerinden bir an olsun ödün vermeyen bu burçlar, yıkılsa bile yıkılmamış gibi davranıyor! Peki, güçlü olmasa da güçlü görünen burçlar hangisidir? İşte yıkılsa da yıkılmayan o burçlar…

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