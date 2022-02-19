Niyeti Hep Kötü Olan O Burçlar Hangisidir? İşte Kötü Kalpli O Burçlar…
Her burcun insanı iyilikten ölmüyor. Tam aksine bazı burcun insanları, tahmin edilenden de kötü oluyor. Niyeti hep kötü olan bu burçlar, çevresindeki herkesi de çıkarları için harcayabiliyor. Sizde Niyeti hep kötü olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı iyilikten ölmüyor. Tam aksine bazı burcun insanları, tahmin edilenden de kötü oluyor. Niyeti hep kötü olan bu burçlar, çevresindeki herkesi de çıkarları için harcayabiliyor! Peki, niyeti hep kötü olan o burçlar hangisidir? İşte kötü kalpli o burçlar…
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19 Şub 2022 - 13:16 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.