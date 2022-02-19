Her burcun insanı iyilikten ölmüyor. Tam aksine bazı burcun insanları, tahmin edilenden de kötü oluyor. Niyeti hep kötü olan bu burçlar, çevresindeki herkesi de çıkarları için harcayabiliyor! Peki, niyeti hep kötü olan o burçlar hangisidir? İşte kötü kalpli o burçlar…

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