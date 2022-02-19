Kendisini Dürüst İlan Eden Burçlar Hangisidir? İşte Yalanlarını Gizleyen O Burçlar…
Her burcun insanından dürüst olmasını beklemeyin! Bu listede yer alan burçlar, son derece dürüst görünmesine rağmen işler sarpa sardığında yalan söylemekten asla geri durmuyor. Sizde Kendini dürüst ilan ve yalanları gizleyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanından dürüst olmasını beklemeyin! Bu listede yer alan burçlar, son derece dürüst görünmesine rağmen işler sarpa sardığında yalan söylemekten asla geri durmuyor. Ancak bu burçların özelliği yalan söylemeleri değil, yalanı çok iyi söylemeleri oluyor! Peki, kendisini dürüst ilan eden burçlar hangisidir? İşte yalanlarını gizleyen o burçlar…
19 Şub 2022 - 13:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.