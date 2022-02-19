Ankara'da Fiyat Denetlemesi Yapan Zabıtanın videosu viral oldu! 'Fakir Açken Zengine Rahat Yok, Kimse Devletten Büyük Değil'

Sosyal medyanın gündemine oturan olaylardan biri olan Ankara’da yapılan zabıta denetimleri, yankılarını sürdürmeye bugün de devam etti. Polatlı’dan gerçekleşen denetim esnasında söyledikleriyle adeta fenomen haline gelen zabıta müdürü, birkaç gündür sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan viral haline gelen o videoda bakın neler vardı! Peki, Ankara zabıta denetimi olayı ne? Ankara’da ne oldu? Ankara zabıta denetimi esnasında ne yaşandı? İşte, detaylar…

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