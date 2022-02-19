Ankara'da Fiyat Denetlemesi Yapan Zabıtanın videosu viral oldu! 'Fakir Açken Zengine Rahat Yok, Kimse Devletten Büyük Değil'
Sosyal medyanın gündemine oturan olaylardan biri olan Ankara’da yapılan zabıta denetimleri, yankılarını sürdürmeye bugün de devam etti. Polatlı’dan gerçekleşen denetim esnasında söyledikleriyle adeta fenomen haline gelen zabıta müdürü, birkaç gündür sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte o zabıta ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medyanın gündemine oturan olaylardan biri olan Ankara’da yapılan zabıta denetimleri, yankılarını sürdürmeye bugün de devam etti. Polatlı’dan gerçekleşen denetim esnasında söyledikleriyle adeta fenomen haline gelen zabıta müdürü, birkaç gündür sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan viral haline gelen o videoda bakın neler vardı! Peki, Ankara zabıta denetimi olayı ne? Ankara’da ne oldu? Ankara zabıta denetimi esnasında ne yaşandı? İşte, detaylar…
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19 Şub 2022 - 13:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.