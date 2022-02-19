Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Kuvvetli Yağmur Ve Kar Uyarısı! 19 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak?
Kış aylarının etkisini göstermeye devam ettiği Ankara’da vatandaşlar hava durumunu an ve an takip etmeye zorunlu hale gelmiş bulunuyor. Gün içerisinde son derece soğuk olan Ankara, bazen kar bazense yağmur ile buluşuyor. Sizde Ankara için 7 günlük hava durumunu merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kış aylarının etkisini göstermeye devam ettiği Ankara’da vatandaşlar hava durumunu an ve an takip etmeye zorunlu hale gelmiş bulunuyor. Gün içerisinde son derece soğuk olan Ankara, bazen kar bazense yağmur ile buluşuyor. Öte yandan Ankara’nın bugünkü hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor! Peki, Ankara için 7 günlük hava durumu nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı var mı? 19 Şubat 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? İşte, detaylar…
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19 Şub 2022 - 13:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.