- 19 Şub 2022 - 13:24 G: 19 Şub 2022 - 13:34

Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Mor Kar Yağmazsa Konsey Birbirine Girecek! Acun Ilıcalı’yı Hüngür Hüngür Ağlatacaklar…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyunu ifşa edildi! Kazanan takım ağızları açık bırakırken; “Mor kar” detayı gözlerden kaçmadı! Konseyin yine ve yeniden birbirine gireceği iddia edilirken; Acun Ilıcalı’nın yaşananlara dayanamayacağı ve adeta hüngür hüngür ağlayacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar..

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Ödül oyunun oynandığı Survivor All Star’da kazanan takım ise büyük bir farkla Ünlüler takımı olmuştu. Uzun bir süre sonra boğazlarından yemek geçen Ünlüler takımı, Gönüllüler takımı karıştırmıştı. Eleme konseyinin ardından her şey yerle bir olurken bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünün kazananı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Şub 2022 - 13:24 Ankara- Yaşam

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