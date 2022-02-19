- 19 Şub 2022 - 13:32 G: 19 Şub 2022 - 13:36

Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Savaş Yurtsever İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Show TV ekranlarının fenomen yarışlarından biri haline gelmiş olan Gelin Evi, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle herkesi adeta şok içerisinde bıraktı. Gelin Evi programının sunucu Aslı Hünel tarafından açıklanan diskalifiye kararıyla yarışı daha da heyecanlı hale getiren yarışma, sunucusunun kim olduğuna dair sorular sordurmaya da başladı. Sizde Aslı Hünel ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Show TV ekranlarının fenomen yarışlarından biri haline gelmiş olan Gelin Evi, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle herkesi adeta şok içerisinde bıraktı. Gelin Evi programının sunucu Aslı Hünel tarafından açıklanan diskalifiye kararıyla yarışı daha da heyecanlı hale getiren yarışma, sunucusunun kim olduğuna dair sorular sordurmaya da başladı. Öte yandan Aslı Hünel’i yaşanan gelişmeler üzerine takibe alan Gelin Evi izleyicileri, ünlü ismin yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel kimdir, aslen nereli? Aslı Hünel evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

19 Şub 2022 - 13:32 - Magazin

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