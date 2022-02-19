Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Savaş Yurtsever İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Show TV ekranlarının fenomen yarışlarından biri haline gelmiş olan Gelin Evi, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle herkesi adeta şok içerisinde bıraktı. Gelin Evi programının sunucu Aslı Hünel tarafından açıklanan diskalifiye kararıyla yarışı daha da heyecanlı hale getiren yarışma, sunucusunun kim olduğuna dair sorular sordurmaya da başladı. Sizde Aslı Hünel ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Show TV ekranlarının fenomen yarışlarından biri haline gelmiş olan Gelin Evi, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle herkesi adeta şok içerisinde bıraktı. Gelin Evi programının sunucu Aslı Hünel tarafından açıklanan diskalifiye kararıyla yarışı daha da heyecanlı hale getiren yarışma, sunucusunun kim olduğuna dair sorular sordurmaya da başladı. Öte yandan Aslı Hünel’i yaşanan gelişmeler üzerine takibe alan Gelin Evi izleyicileri, ünlü ismin yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel kaç yaşında? Aslı Hünel kimdir, aslen nereli? Aslı Hünel evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
19 Şub 2022 - 13:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.