- 19 Şub 2022 - 13:48 G: 19 Şub 2022 - 13:49

Bir Zamanlar Çukurova Yolun Sonuna Mı Geldi? Demir Yaman ve Yılmaz Akkaya Gümbür Gümbür Geliyor! Mehmet Kara’nın Defteri Kapandı...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi iddialara göre final kararı aldı! Yolun sonuna gelindiği konuşulan Bir Zamanlar Çukurova’nın finalinde ise Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış ve Uğur Güneş’in hayat verdiği Yılmaz Akkaya diziye bir bölüm bile olsa geliyor! Mehmet Kara’nın defterinin kapanacağı konuşulurken; seyirciler büyük şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her Perşembe gecesinde reyting rekorlarını kıran başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova’nın finale doğru ilerlediği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Şub 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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