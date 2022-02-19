Kardeşlerim Dizisinde Asiye Celladına Aşık Oldu! Artık Kadir Gelse de Bir Şey Değişmez! Doruk’la İptal Oldular, Bundan Sonra Düşman Bile Değiller!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye için hayat durdu! Öğrendikleri sonrasında gözyaşları gözleri doldururken; Kadir’in bile geri dönmesinin anlamsız olduğuna dair yorumlar geldi! Doruk’la tamamen iptal olan Asiye, artık düşman bile olmayacaklar! Seyircilerin yutkunmasına neden olan son olay, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi Türkiye’nin en iyi oyuncularının bulunduğu Kardeşlerim dizisi büyük şoku yaşattı. Cumartesi akşamlarının yıldızı haline gelen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne ait fragmanıysa seyircinin nefesini kesti! İşte Asiye için yolun sonuna geldiğini gösteren o olay!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.