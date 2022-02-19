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19 Şub 2022 - 23:35

Kardeşlerim Dizisinde Asiye Celladına Aşık Oldu! Artık Kadir Gelse de Bir Şey Değişmez! Doruk’la İptal Oldular, Bundan Sonra Düşman Bile Değiller!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye için hayat durdu! Öğrendikleri sonrasında gözyaşları gözleri doldururken; Kadir’in bile geri dönmesinin anlamsız olduğuna dair yorumlar geldi! Doruk’la tamamen iptal olan Asiye, artık düşman bile olmayacaklar! Seyircilerin yutkunmasına neden olan son olay, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…