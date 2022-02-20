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20 Şub 2022 - 10:32

Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tarkan, tası tarağı toplayıp gittiği yurt dışından aldığı evin fiyatı kan dondurdu! “Geççek” şarkısıyla akılları yerinden çıkaran ve siyasi algılanmalara neden olan Tarkan, gündeme bomba gibi düşmüştü! Şimdi ise servet değerinde bir eve sahip olduğu ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…