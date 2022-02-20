- 20 Şub 2022 - 10:32 G: 20 Şub 2022 - 10:52

Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tarkan, tası tarağı toplayıp gittiği yurt dışından aldığı evin fiyatı kan dondurdu! “Geççek” şarkısıyla akılları yerinden çıkaran ve siyasi algılanmalara neden olan Tarkan, gündeme bomba gibi düşmüştü! Şimdi ise servet değerinde bir eve sahip olduğu ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı olay olan Tarkan’ın muhalefet yanlısı şarkı çıkarması milyonları çılgına çevirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin olduğu sırada CHP’yi desteklediğini açıklayan Tarkan, konserlerinde ise on binlerce lira kazanmıştı. En son şarkısıyla gündemi yeniden ikiye bölen Tarkan’ın şimdide Türkiye’den tası tarağı toplayıp gittiği Almanya Köln’den aldığı evin fiyatı dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in ailesinin yaşadığı Villa Duisburg'a 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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20 Şub 2022 - 10:32 Ankara- Yaşam

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