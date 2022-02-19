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19 Şub 2022 - 23:36

Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a gelen yedek şok içerisinde bıraktı! Ayşe Yüksel’in geleceği de kesinleşirken; her gün kavganın edileceği ve her saniye kaosun yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Geçen senenin yıldızı olan isimle anlaşmalar resmen imzalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…