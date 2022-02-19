Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a gelen yedek şok içerisinde bıraktı! Ayşe Yüksel’in geleceği de kesinleşirken; her gün kavganın edileceği ve her saniye kaosun yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Geçen senenin yıldızı olan isimle anlaşmalar resmen imzalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor All Star’a gelecek olan yedekler ise gündeme bomba gibi düştü. Aşkım ve Ezgi’den sonra öyle isimlerle anlaşma yapıldı ki, kavga ve kaos kaçınılmaz hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.