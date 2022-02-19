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19 Şub 2022 - 16:55

Yasak Elma Dizisinde Kumru Kovuldu! Tasını Tarağını Toplattılar, Öyle Bir Karar Verildi Ki… Sosyal Medyada Bayram Havası Var! “Kurtulduk”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru resmen kovuldu! Tasını tarafını toplamak zorunda kalan Kumru için verilen karar, sosyal medyayı havalara uçurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Kurtulduk” yorumlarına neden oldu! Peki, Kumru karakterinin akıbeti ne olacak?