Yasak Elma Dizisinde Kumru Kovuldu! Tasını Tarağını Toplattılar, Öyle Bir Karar Verildi Ki… Sosyal Medyada Bayram Havası Var! “Kurtulduk”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru resmen kovuldu! Tasını tarafını toplamak zorunda kalan Kumru için verilen karar, sosyal medyayı havalara uçurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Kurtulduk” yorumlarına neden oldu! Peki, Kumru karakterinin akıbeti ne olacak?
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi çok başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarına yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır kemik seyircisiyle yoluna devam eden Yasak Elma dizisinde yayınlanan fragman, Kumru’nun sonunun geldiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.