- 19 Şub 2022 - 16:55 G: 19 Şub 2022 - 17:13

Yasak Elma Dizisinde Kumru Kovuldu! Tasını Tarağını Toplattılar, Öyle Bir Karar Verildi Ki… Sosyal Medyada Bayram Havası Var! “Kurtulduk”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Kumru resmen kovuldu! Tasını tarafını toplamak zorunda kalan Kumru için verilen karar, sosyal medyayı havalara uçurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Kurtulduk” yorumlarına neden oldu! Peki, Kumru karakterinin akıbeti ne olacak?

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi çok başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarına yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır kemik seyircisiyle yoluna devam eden Yasak Elma dizisinde yayınlanan fragman, Kumru’nun sonunun geldiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Şub 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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