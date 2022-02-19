Camdaki Kız Dizisinin Final Olduğu Ortaya Çıktı! Burcu Biricik Açıkladı, Selma Ergeç Onayladı! Ortalık Kıyamet Alanı… “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin final olduğu gündeme bomba gibi düştü! Burcu Biricik açıklarken; Selma Ergeç ise olanları onayladı! Ortalık kıyamet alanına dönerken sevenleri de yapılan açıklamalara karşın “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Nalan’ın hamile olduğu görülürken; Sedat ve Cana’nın ilişkilerinin devam etmesi seyirciyi delirtmişti. Şimdi ise diziden final kararı çıktı! İşte milyonlarca izleyicisinin ağzını açık bırakan tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.