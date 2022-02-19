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19 Şub 2022 - 17:23

Camdaki Kız Dizisinin Final Olduğu Ortaya Çıktı! Burcu Biricik Açıkladı, Selma Ergeç Onayladı! Ortalık Kıyamet Alanı… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin final olduğu gündeme bomba gibi düştü! Burcu Biricik açıklarken; Selma Ergeç ise olanları onayladı! Ortalık kıyamet alanına dönerken sevenleri de yapılan açıklamalara karşın “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…