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19 Şub 2022 - 17:46

Tarkan’ın 2 Günde Kazandığı Sınırları Zorladı! Asgari Ücretliler Kafayı Yiyecek; Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… “Biz Ekmek Bulamıyoruz”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tarkan, iki gün içinde milyonlara kafayı yedirtti! Sadece 48 saatte kazandığı miktar sınırların zorlanmasına neden oldu! Asgari ücretliler tepkilerini ortaya çıkarırken; Tarkan’ın kazancının ise ne bir milyon, ne de iki milyon olduğu gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu duruma “Biz ekmek bulamıyoruz” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…