Tarkan’ın 2 Günde Kazandığı Sınırları Zorladı! Asgari Ücretliler Kafayı Yiyecek; Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… “Biz Ekmek Bulamıyoruz”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tarkan, iki gün içinde milyonlara kafayı yedirtti! Sadece 48 saatte kazandığı miktar sınırların zorlanmasına neden oldu! Asgari ücretliler tepkilerini ortaya çıkarırken; Tarkan’ın kazancının ise ne bir milyon, ne de iki milyon olduğu gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu duruma “Biz ekmek bulamıyoruz” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Birkaç gün önce Geççek şarkısını çıkararak milyonların dikkatini üzerine çeken Tarkan, sosyal medyayı ikiye ayırmıştı. Şarkı sözleriyle iktidara gönderme yaptığı düşünülen Tarkan, şimdi “Geççek” şarkısından kazancıyla dengeleri değiştirdi. Dudakların uçuklarken; birçok Tarkan seveni bile tepkisini gösterdi. Gündeme “Biz ekmek bulamıyoruz” yorumu düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.