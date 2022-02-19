Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini duyuran Nisa Bölükbaşı ve Ogeday, dengeleri alt üst etti! Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkında skandal bir gelişme yaşandı! Menajerden gelen açıklama her şeyin tepetaklak olmasına neden oldu! Sosyal medyada taş üstünde taş kalmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba günü ekranlara gelmişti. Gönüllüler takımı komple dağılırken; Ünlüler takımı ise Dominik adasını alaşağı etmişti. Gönüllüler takımı birde yarışmacısını feda edince Gönüllüler takımını tutanlar büyük şoku yaşamıştı. Şimdi ise Nisa ve Ogeday aşkında skandal bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.