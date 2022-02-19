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19 Şub 2022 - 18:12

Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini duyuran Nisa Bölükbaşı ve Ogeday, dengeleri alt üst etti! Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkında skandal bir gelişme yaşandı! Menajerden gelen açıklama her şeyin tepetaklak olmasına neden oldu! Sosyal medyada taş üstünde taş kalmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…