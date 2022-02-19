Erkan Petekkaya’dan Titreten Alkol Açıklaması! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hayatı Bitebilir! Acun Ilıcalı Krizinden Sonra… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Alkol açıklamasıyla milyonları titreten Petekkaya, öyle şeyler dedi ki, birçok kişi Erkan Petekkaya’nın sektör hayatının biteceğini dile getirdi. En son Acun Ilıcalı’yla birbirine giren Erken Petekkaya, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Binnur Kaya gibi başarılı bir oyuncunun bulunduğu Kırmızı Oda dizisinde reytinglere reyting kazandıran Erkan Petekkaya, diziden çıkışıyla her şeyi yerle bir etmişti. Reytinglerin çakılmasının ardından Acun Ilıcalı iddialara Erkan Petekkaya’ya yeniden teklifte bulunmuştu. Erkan Petekkaya ise yeniden kendisine çok yakışan karakteri Delikanlı Sadi’ye hayat vermişti. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! Öyle şeyler dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.