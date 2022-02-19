Erkan Petekkaya’dan Titreten Alkol Açıklaması! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hayatı Bitebilir! Acun Ilıcalı Krizinden Sonra… “Yok Artık”

Başrollerinde Binnur Kaya gibi başarılı bir oyuncunun bulunduğu Kırmızı Oda dizisinde reytinglere reyting kazandıran Erkan Petekkaya, diziden çıkışıyla her şeyi yerle bir etmişti. Reytinglerin çakılmasının ardından Acun Ilıcalı iddialara Erkan Petekkaya’ya yeniden teklifte bulunmuştu. Erkan Petekkaya ise yeniden kendisine çok yakışan karakteri Delikanlı Sadi’ye hayat vermişti. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! Öyle şeyler dedi ki…

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