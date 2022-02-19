- 19 Şub 2022 - 18:57 G: 19 Şub 2022 - 19:08

Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yürekleri Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz’un yaşını duyanlar büyük şoku yaşadı! Adeta kalp krizi yaştan Murat Boz, yolu yarılamış hatta geçmiş bile! Halen fit vücudu ve yakışıklığıyla genç kızların yüreklerini hoplatan Boz’un yaşını duyanlar inanmak istemiyor ama…

Çıkardığı şarkılarla birlikte milyonların yüreğine dokunan Murat Boz, en son O Ses Türkiye’de beraber jürilik yaptığı Ebru Gündeş’le “Sonsuza Dek” şarkısını çıkarmıştı. Birlikte birçok düet yapan ikili geçtiğimiz yıllarda ise “Gün Ağardı” şarkısını çıkarmıştı. Romantik ve eğlenceli şarkıların aranan ismi olan Murat Boz’un yaşını duyanlar ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Şub 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

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