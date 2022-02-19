Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz’un yaşını duyanlar büyük şoku yaşadı! Adeta kalp krizi yaştan Murat Boz, yolu yarılamış hatta geçmiş bile! Halen fit vücudu ve yakışıklığıyla genç kızların yüreklerini hoplatan Boz’un yaşını duyanlar inanmak istemiyor ama…
Çıkardığı şarkılarla birlikte milyonların yüreğine dokunan Murat Boz, en son O Ses Türkiye’de beraber jürilik yaptığı Ebru Gündeş’le “Sonsuza Dek” şarkısını çıkarmıştı. Birlikte birçok düet yapan ikili geçtiğimiz yıllarda ise “Gün Ağardı” şarkısını çıkarmıştı. Romantik ve eğlenceli şarkıların aranan ismi olan Murat Boz’un yaşını duyanlar ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.