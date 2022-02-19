- 19 Şub 2022 - 23:44 G: 19 Şub 2022 - 23:45

Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz’un yaşını duyanlar büyük şoku yaşadı! Adeta kalp krizi yaştan Murat Boz, yolu yarılamış hatta geçmiş bile! Halen fit vücudu ve yakışıklığıyla genç kızların yüreklerini hoplatan Boz’un yaşını duyanlar inanmak istemiyor ama…

Çıkardığı şarkılarla birlikte milyonların yüreğine dokunan Murat Boz, en son O Ses Türkiye’de beraber jürilik yaptığı Ebru Gündeş’le “Sonsuza Dek” şarkısını çıkarmıştı. Birlikte birçok düet yapan ikili geçtiğimiz yıllarda ise “Gün Ağardı” şarkısını çıkarmıştı. Romantik ve eğlenceli şarkıların aranan ismi olan Murat Boz’un yaşını duyanlar ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Şub 2022 - 23:44 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer… mask
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer…
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek... mask
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek...
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi… mask
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi…
Survivor Adem Çığırından Çıktı! En Sonunda Delirdi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acun Ilıcalı Acil Konsey İsteyebilir! Geldiğine Geleceğine… mask
Survivor Adem Çığırından Çıktı! En Sonunda Delirdi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acun Ilıcalı Acil Konsey İsteyebilir! Geldiğine Geleceğine…
Tarkan Türkiye’den Tası Tarağı Satıp Gitmişti! Almanya’dan Aldığı Villanın Fiyatı Kan Dondurdu! Servet Değerinde, Tam Tamına…Tarkan Geçcek! mask
Tarkan Türkiye’den Tası Tarağı Satıp Gitmişti! Almanya’dan Aldığı Villanın Fiyatı Kan Dondurdu! Servet Değerinde, Tam Tamına…Tarkan Geçcek!
Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Dönüyor! Mahkum Dizisine Talat Bulut Sürprizi… mask
Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Dönüyor! Mahkum Dizisine Talat Bulut Sürprizi…
Tarkan’ın Geçcek Şarkısının Kazancı Sınırları Zorladı! Asgari Ücretliler Kafayı Yiyecek; Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… “Biz Ekmek Bulamıyoruz” mask
Tarkan’ın Geçcek Şarkısının Kazancı Sınırları Zorladı! Asgari Ücretliler Kafayı Yiyecek; Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… “Biz Ekmek Bulamıyoruz”
Yalnız Kurt'un Mira'sı Yaprak Medine Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Yaprak Medine’nin Boyu Kaç, Sevgilisi Kim? mask
Yalnız Kurt'un Mira'sı Yaprak Medine Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Yaprak Medine’nin Boyu Kaç, Sevgilisi Kim?
Erkan Petekkaya’dan Titreten Alkol Açıklaması! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hayatı Bitebilir! Acun Ilıcalı Krizinden Sonra… “Yok Artık” mask
Erkan Petekkaya’dan Titreten Alkol Açıklaması! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hayatı Bitebilir! Acun Ilıcalı Krizinden Sonra… “Yok Artık”
Camdaki Kız Dizisinin Final Olduğu Ortaya Çıktı! Burcu Biricik Açıkladı, Selma Ergeç Onayladı! Ortalık Kıyamet Alanı… “Yok Artık” mask
Camdaki Kız Dizisinin Final Olduğu Ortaya Çıktı! Burcu Biricik Açıkladı, Selma Ergeç Onayladı! Ortalık Kıyamet Alanı… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek... mask
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek...
Kardeşlerim Dizisinde Asiye Celladına Aşık Oldu! Artık Kadir Gelse de Bir Şey Değişmez! Doruk’la İptal Oldular, Bundan Sonra Düşman Bile Değiller! mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye Celladına Aşık Oldu! Artık Kadir Gelse de Bir Şey Değişmez! Doruk’la İptal Oldular, Bundan Sonra Düşman Bile Değiller!
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi… mask
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi…
Survivor Adem Çığırından Çıktı! En Sonunda Delirdi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acun Ilıcalı Acil Konsey İsteyebilir! Geldiğine Geleceğine… mask
Survivor Adem Çığırından Çıktı! En Sonunda Delirdi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acun Ilıcalı Acil Konsey İsteyebilir! Geldiğine Geleceğine…
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu! mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Değişimi ‘O Da Mı Estetikli?’ Dedirtti İşte Estetiksiz O Hali... mask
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez’in Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Değişimi ‘O Da Mı Estetikli?’ Dedirtti İşte Estetiksiz O Hali...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status