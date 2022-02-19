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19 Şub 2022 - 23:46

Herkesin Aradığı Ama Asla Bulamadığı Pamuk Kekin Tarif Ortaya Çıktı! Gören Mutfağa Koşuyor, Denemelere Başlıyor! Puf Puf Oluyor…

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yemekler ve tatlılar, hem misafirlerinizin hem de sizin aklınızı başından alacak! Bilindiği üzere binlerce kek tarifi var ama sade kek tarifi çok zor bulunuyor! Tam tarifli, lezzetli bir kek yapmak istiyorsanız müjde üzerine müjde! Bu tarifi görenler mutfağa koşarak; denemelere başlıyor! Puf puf olan bu lezzet patlaması, sosyal medyada bile çok aranıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…