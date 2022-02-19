Herkesin Aradığı Ama Asla Bulamadığı Tarif Ortaya Çıktı! Gören Mutfağa Koşuyor, Denemelere Başlıyor! Puf Puf Oluyor…
Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yemekler ve tatlılar, hem misafirlerinizin hem de sizin aklınızı başından alacak! Bilindiği üzere binlerce kek tarifi var ama sade kek tarifi çok zor bulunuyor! Tam tarifli, lezzetli bir kek yapmak istiyorsanız müjde üzerine müjde! Bu tarifi görenler mutfağa koşarak; denemelere başlıyor! Puf puf olan bu lezzet patlaması, sosyal medyada bile çok aranıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çay saatlerinizde ve akşam misafirlerinize sunumuyla çok şık bir kek yapmak istiyorsanız; malzemeleri hazırlayın. Bir yiyenin bir kez daha yemek isteyeceği ve tarifini sizden almak isteyeceği sade kekiniz, herkesin aklını başından alacak! İşte Sade kek tarifinin malzemeleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.