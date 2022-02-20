Survivor'da Kan Donduran Mert Öcal Skandalı! İlişki Ortaya Çıktı, Aynı Anda Tüm Yarışmacı Kızları ve ... Sude ile Makbule Delirecek! Her Şey İfşalandı... "Sen Neymişsin Be Mert?"

Survivor'da adayı sallayan iddialar tüm Türkiye'nin gözünün Mert Öcal'a çevrilmesine sebebiyet verdi. Ada, resmen Mert Öcal skandalıyla çalkalanmaya başladı. Son günlerin en çok konuşulan olayı olan Mert ile Sude'nin akıl sır ermeyen ilişkisi; beraberinde çok fazla iddiayı gündeme taşıdı. Yarışmaya yedeklerden giren ve bir dönemler adı Barış Murat Yağcı ile anılan Nisa Bölükbaşı tarafından yapılan iddialara göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda ilişki yaşıyor. Yarışmada bunlar meydana gelirken dışarıdan bir isim daha ortaya çıktı. Duyanlar; "sen neymişsin be Mert?" Dedi...

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