Survivor'da Kan Donduran Mert Öcal Skandalı! İlişki Ortaya Çıktı, Aynı Anda Tüm Yarışmacı Kızları ve ... Sude ile Makbule Delirecek! Her Şey İfşalandı... "Sen Neymişsin Be Mert?"
Survivor'da Mert Öcal rüzgarı esiyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programı olarak kendini gösteren Survivor 2022 All Star'da; Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal ile ilgili uyarmasının sonrasında ortalık çok büyük bir şekilde karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ve Mert Öcal'ın arasında bir ilişki olduğu görülürken, Nisa'nın yaptığı ifşaya göre Mert, bir Survivor yarışmacısıyla daha birliktelik yaşıyor. Survivor'da artık oyunlar sadece adada olmazken detaylar şok etti
Survivor'da adayı sallayan iddialar tüm Türkiye'nin gözünün Mert Öcal'a çevrilmesine sebebiyet verdi. Ada, resmen Mert Öcal skandalıyla çalkalanmaya başladı. Son günlerin en çok konuşulan olayı olan Mert ile Sude'nin akıl sır ermeyen ilişkisi; beraberinde çok fazla iddiayı gündeme taşıdı. Yarışmaya yedeklerden giren ve bir dönemler adı Barış Murat Yağcı ile anılan Nisa Bölükbaşı tarafından yapılan iddialara göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda ilişki yaşıyor. Yarışmada bunlar meydana gelirken dışarıdan bir isim daha ortaya çıktı. Duyanlar; "sen neymişsin be Mert?" Dedi...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.