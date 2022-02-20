- 20 Şub 2022 - 23:08

Survivor'da Mert Öcal Skandalları Kıpkırmızı Etti! Tüm Yarışmacı Kızları ile Adı Anılıyor! Sude ile Makbule Delirecek! Her Şey İfşalandı...

Survivor'da Mert Öcal rüzgarı esiyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programı olarak kendini gösteren Survivor 2022 All Star'da; Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal ile ilgili uyarmasının sonrasında ortalık çok büyük bir şekilde karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ve Mert Öcal'ın arasında bir ilişki olduğu görülürken, Nisa'nın yaptığı ifşaya göre Mert, bir Survivor yarışmacısıyla daha birliktelik yaşıyor. Survivor'da artık oyunlar sadece adada olmazken detaylar şok etti

Survivor'da adayı sallayan iddialar tüm Türkiye'nin gözünün Mert Öcal'a çevrilmesine sebebiyet verdi. Ada, resmen Mert Öcal skandalıyla çalkalanmaya başladı. Son günlerin en çok konuşulan olayı olan Mert ile Sude'nin akıl sır ermeyen ilişkisi; beraberinde çok fazla iddiayı gündeme taşıdı. Yarışmaya yedeklerden giren ve bir dönemler adı Barış Murat Yağcı ile anılan Nisa Bölükbaşı tarafından yapılan iddialara göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda ilişki yaşıyor. Yarışmada bunlar meydana gelirken dışarıdan bir isim daha ortaya çıktı. Duyanlar; "sen neymişsin be Mert?" Dedi...

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 23:08 Ankara- Yaşam

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