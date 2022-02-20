Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Şub 2022 - 09:50

Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir...

Ekranlara damga vuran ve asla unutulmayacak olan Sen Çal Kapımı dizisiyle adını duyuran ve milyonlarca hayranına ulaşan Hande Erçel, dizi sayesinde çok şey kazanmıştı. Şöhretine şöhret katmasının yanı sıra hayatına Kerem Bürsin'i alarak mükemmel bir aşk yaşamıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yaşadığı mükemmel aşkı noktaladı. İkilinin evliliği konuşulurken ilişkileri tamamen bitti. İlişkilerinin bittiği an itibarıyla kesinleşirken ortaya Demet Özdemir kaosu çıktı.