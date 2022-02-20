- 20 Şub 2022 - 09:50 G: 20 Şub 2022 - 10:20

Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir...

Ekranlara damga vuran ve asla unutulmayacak olan Sen Çal Kapımı dizisiyle adını duyuran ve milyonlarca hayranına ulaşan Hande Erçel, dizi sayesinde çok şey kazanmıştı. Şöhretine şöhret katmasının yanı sıra hayatına Kerem Bürsin'i alarak mükemmel bir aşk yaşamıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yaşadığı mükemmel aşkı noktaladı. İkilinin evliliği konuşulurken ilişkileri tamamen bitti. İlişkilerinin bittiği an itibarıyla kesinleşirken ortaya Demet Özdemir kaosu çıktı.

Yakın zamanda Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan Demet Özdemir ile, Hande Erçel - Kerem Bürsin aşkının bitmesindeki bağlantı ne? Neler oluyor? Söz konusu iddialar eğer gerçekse, Oğuzhan Koç'un bu iddialar karşısında ne yapacağı bilinmiyor. İşte magazin gündeminde ve sosyal medyada dönen o iddialar! 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 09:50 Ankara- Yaşam

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