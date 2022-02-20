Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir...
Ekranlara damga vuran ve asla unutulmayacak olan Sen Çal Kapımı dizisiyle adını duyuran ve milyonlarca hayranına ulaşan Hande Erçel, dizi sayesinde çok şey kazanmıştı. Şöhretine şöhret katmasının yanı sıra hayatına Kerem Bürsin'i alarak mükemmel bir aşk yaşamıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yaşadığı mükemmel aşkı noktaladı. İkilinin evliliği konuşulurken ilişkileri tamamen bitti. İlişkilerinin bittiği an itibarıyla kesinleşirken ortaya Demet Özdemir kaosu çıktı.
Yakın zamanda Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan Demet Özdemir ile, Hande Erçel - Kerem Bürsin aşkının bitmesindeki bağlantı ne? Neler oluyor? Söz konusu iddialar eğer gerçekse, Oğuzhan Koç'un bu iddialar karşısında ne yapacağı bilinmiyor. İşte magazin gündeminde ve sosyal medyada dönen o iddialar!
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.