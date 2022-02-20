Kırmızı Oda Biter Bitmez Masumlar Apartmanı İle Birleşti! Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor! Acun Ilıcalı Kaybettiğine Yanacak...

TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kırmızı Oda, ilk bölümünden itibaren gerek senaryosu, gerek oyuncu kadrosuyla birlikte tüm izleyenleri ekranlara kitlemeyi başarmış ve alışılmamış senaryo yapısıyla birlikte her bölümüyle reyting rekorlarını zorlamış; bir dönem kendi rekorunu kırmaya çalışmıştı. Binnur Kaya'nın başrol oyuncusu olarak kendini gösterdiği diziye aynı zamanda çok sayıda ünlü isim de katılmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte Binnur Kaya bir dönem boş kalmıştı. Bu boşluk; Masumlar Apartmanı dizisiyle doldu.

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