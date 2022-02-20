- 20 Şub 2022 - 22:31

Kırmızı Oda Biter Bitmez Masumlar Apartmanı İle Birleşti! Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor! Acun Ilıcalı Kaybettiğine Yanacak...

Kırmızı Oda dizisiyle birlikte büyük bir şöhrete kavuşan ve mükemmel oyunculuğuyla takdir toplayan Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya, Acun Ilıcalı'nın en büyük kaybı oldu. Öyle bir diziye transfer oldu ki; bu transferle birlikte söz konusu dizisi reyting rekorlarını alt üst edecek.

TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kırmızı Oda, ilk bölümünden itibaren gerek senaryosu, gerek oyuncu kadrosuyla birlikte tüm izleyenleri ekranlara kitlemeyi başarmış ve alışılmamış senaryo yapısıyla birlikte her bölümüyle reyting rekorlarını zorlamış; bir dönem kendi rekorunu kırmaya çalışmıştı. Binnur Kaya'nın başrol oyuncusu olarak kendini gösterdiği diziye aynı zamanda çok sayıda ünlü isim de katılmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte Binnur Kaya bir dönem boş kalmıştı. Bu boşluk; Masumlar Apartmanı dizisiyle doldu. 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 22:31 Ankara- Yaşam

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