Kırmızı Oda - Masumlar Apartmanı Birleşiyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Darbe! Kaybettiğine Yanacak... Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor!
Kırmızı Oda dizisiyle birlikte büyük bir şöhrete kavuşan ve mükemmel oyunculuğuyla takdir toplayan Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya, Acun Ilıcalı'nın en büyük kaybı oldu. Öyle bir diziye transfer oldu ki; bu transferle birlikte söz konusu dizisi reyting rekorlarını alt üst edecek.
TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kırmızı Oda, ilk bölümünden itibaren gerek senaryosu, gerek oyuncu kadrosuyla birlikte tüm izleyenleri ekranlara kitlemeyi başarmış ve alışılmamış senaryo yapısıyla birlikte her bölümüyle reyting rekorlarını zorlamış; bir dönem kendi rekorunu kırmaya çalışmıştı. Binnur Kaya'nın başrol oyuncusu olarak kendini gösterdiği diziye aynı zamanda çok sayıda ünlü isim de katılmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte Binnur Kaya bir dönem boş kalmıştı. Bu boşluk; Masumlar Apartmanı dizisiyle doldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.