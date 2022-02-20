Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar...

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşalamış ve taciz iddialarında bulunarak gündemi sallamıştı. Magazin gündemi öyle bir yanıp kavruldu ki; Erbil ile ilgili milyonları geçen tweet atıldı. Taciz iddialarına çok sert bir üslupla yanıt verip, bu iddiaların yalan olduğunu söyleyen Erbil; Ece Ronay ile ilgili olarak; "Göğüslerini açmak saygınlık mı, bedenini teşhir ediyorsun" demiş ve daha da tepki almıştı. Bugünlerde kızı, Ece Ronay'dan daha açık fotoğraflar paylaşınca milyonlar tepki gösterdi. İşte Erbil'in kızının o Instagram'ı yakıp geçen fotoğrafları!

Detaylar diğer sayfada!