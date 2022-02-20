- 20 Şub 2022 - 23:13

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Bıraktı! İşte O Fotoğraflar...

Ece Ronay'ı taciz etmekle suçlanan Mehmet Ali Erbil; söz konusu iddialarla bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelmişti. Devamında açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'a herhangi bir tacizde bulunmadığını; ismini öne çıkartma amacıyla böyle bir şey yapmaya çalıştığını söylemişti. Kızı Yasmin Erbil de babasını destekler nitelikte açıklamalar yapmıştı. Mehmet Ali Erbil'in o dönemler "göğüslerini teşhir ediyor" dediği Ronay bir yana, kendi kızı ortalığı salladı!

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşalamış ve taciz iddialarında bulunarak gündemi sallamıştı. Magazin gündemi öyle bir yanıp kavruldu ki; Erbil ile ilgili milyonları geçen tweet atıldı. Taciz iddialarına çok sert bir üslupla yanıt verip, bu iddiaların yalan olduğunu söyleyen Erbil; Ece Ronay ile ilgili olarak; "Göğüslerini açmak saygınlık mı, bedenini teşhir ediyorsun" demiş ve daha da tepki almıştı. Bugünlerde kızı, Ece Ronay'dan daha açık fotoğraflar paylaşınca milyonlar tepki gösterdi. İşte Erbil'in kızının o Instagram'ı yakıp geçen fotoğrafları! 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 23:13 Ankara- Yaşam

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