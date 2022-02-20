Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Bıraktı! İşte O Fotoğraflar...
Ece Ronay'ı taciz etmekle suçlanan Mehmet Ali Erbil; söz konusu iddialarla bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelmişti. Devamında açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'a herhangi bir tacizde bulunmadığını; ismini öne çıkartma amacıyla böyle bir şey yapmaya çalıştığını söylemişti. Kızı Yasmin Erbil de babasını destekler nitelikte açıklamalar yapmıştı. Mehmet Ali Erbil'in o dönemler "göğüslerini teşhir ediyor" dediği Ronay bir yana, kendi kızı ortalığı salladı!
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşalamış ve taciz iddialarında bulunarak gündemi sallamıştı. Magazin gündemi öyle bir yanıp kavruldu ki; Erbil ile ilgili milyonları geçen tweet atıldı. Taciz iddialarına çok sert bir üslupla yanıt verip, bu iddiaların yalan olduğunu söyleyen Erbil; Ece Ronay ile ilgili olarak; "Göğüslerini açmak saygınlık mı, bedenini teşhir ediyorsun" demiş ve daha da tepki almıştı. Bugünlerde kızı, Ece Ronay'dan daha açık fotoğraflar paylaşınca milyonlar tepki gösterdi. İşte Erbil'in kızının o Instagram'ı yakıp geçen fotoğrafları!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.