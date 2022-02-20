- 20 Şub 2022 - 11:50 G: 20 Şub 2022 - 12:55

Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...

Fahriye Evcen'in özellikle hamilelik evresinde gerek dizi / film projelerinden gerekse sosyal medyadan uzak kalması, dönemin en popüler ismi olma özelliğinin bitmesine sebep olmuştu. Tam da bu dönemde Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan Hande Erçel; Fahriye Evcen'in popülerliğinin önüne geçmiş ve herkes Hande Erçel'i konuşur hale gelmişti. Doğum yapmasının ardından eski aktifliğine tekrardan kavuşan Evcen; Hande Erçel'le görünmeyen bir mücadeleye girdi.

İkilinin arasında rekabet olduğu anlaşıldığı sıralarda; "Fahriye Evcen tahtını geri alacak" tarzında yorumlar yapılırken; yapılan son paylaşım bunu gösterdi. Hande Erçel'e büyük darbe vuruldu! Artık taht Evcen'in... İşte detaylar! 

20 Şub 2022 - 11:50 Ankara- Yaşam

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