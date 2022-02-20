Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...
Fahriye Evcen'in özellikle hamilelik evresinde gerek dizi / film projelerinden gerekse sosyal medyadan uzak kalması, dönemin en popüler ismi olma özelliğinin bitmesine sebep olmuştu. Tam da bu dönemde Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan Hande Erçel; Fahriye Evcen'in popülerliğinin önüne geçmiş ve herkes Hande Erçel'i konuşur hale gelmişti. Doğum yapmasının ardından eski aktifliğine tekrardan kavuşan Evcen; Hande Erçel'le görünmeyen bir mücadeleye girdi.
İkilinin arasında rekabet olduğu anlaşıldığı sıralarda; "Fahriye Evcen tahtını geri alacak" tarzında yorumlar yapılırken; yapılan son paylaşım bunu gösterdi. Hande Erçel'e büyük darbe vuruldu! Artık taht Evcen'in... İşte detaylar!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.