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20 Şub 2022 - 12:55

Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu "Metin" karakterinin oyuncusu olan Furkan Göksel; yaşadığı güzel aşkla birlikte gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, çıkan aşk dedikoduları ve devamında fotoğraflarla birlikte kısa zamanda binlerce kişinin takip ettiği bir isim haline gelirken; yaptığı son paylaşım şaşkına çevirdi. Eğer bu paylaşımı Hüsnü Çoban karakteri gerçekte olsa; görse delirirdi.