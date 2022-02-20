Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu "Metin" karakterinin oyuncusu olan Furkan Göksel; yaşadığı güzel aşkla birlikte gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, çıkan aşk dedikoduları ve devamında fotoğraflarla birlikte kısa zamanda binlerce kişinin takip ettiği bir isim haline gelirken; yaptığı son paylaşım şaşkına çevirdi. Eğer bu paylaşımı Hüsnü Çoban karakteri gerçekte olsa; görse delirirdi.
31 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan ve 16.sezonuna giren Arka Sokaklar hala devam ediyor. Hala reytinglerde zirvede yer alan dizi geçen 16 sezonda çok fazla oyuncu kaybetse de; herkesi tek çatı altında toplamaya başladı. Dizide ayrılan ve sonra geri gelen Furkan Göksel; Metin karakteriyle akıllara kazınıyor. Son zamanlarda da aşk hayatıyla gündemde olan Göksel'in sevgilisi şaşırttı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.