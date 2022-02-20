Kader Bozkurt Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Resmen Arka Sokaklar'nın Metin'i Yasa Girdi! Instagram Alevler İçerisinde Yanıyor… Kader Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşında?

Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Görenler Hayran Kaldı! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor... 31 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan ve 16.sezonuna giren Arka Sokaklar hala devam ediyor. Hala reytinglerde zirvede yer alan dizi geçen 16 sezonda çok fazla oyuncu kaybetse de; herkesi tek çatı altında toplamaya başladı. Dizide ayrılan ve sonra geri gelen Furkan Göksel; Metin karakteriyle akıllara kazınıyor. Son zamanlarda da aşk hayatıyla gündemde olan Göksel'in sevgilisi şaşırttı.

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