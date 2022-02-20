Gönül Dağı'nın Asuman'ı Güzelliğiyle Büyüledi! Minileri Giyip, Eline Raket Alıp Sosyal Medyayı Salladı! Ramazan Görmesin...
Gönül Dağı dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, sesi ve güzelliğiyle kendini göstermeye ve dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. 10 parmağında 10 farklı marifet olan ve oyunculuk yeteneğiyle resmen baş döndüren Çağlar'ın son paylaşımı herkesin dikkatini çekti. Fotoğrafın yorumları resmen alevlere boğuldu.
TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Köprü Film tarafından yapımcılığı üstlenilen Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'de devam ederken oyunculardan en çok Asuman karakteri dikkat çekiyor. Dün akşam yeni bölümüyle yine efsaneler yaratan Gönül Dağı dizisinin efsane oyuncusu Hazal Çağlar yeni paylaşımıyla mest etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.