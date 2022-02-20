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20 Şub 2022 - 22:42

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Güzelliğiyle Büyüledi! Minileri Giyip, Eline Raket Alıp Sosyal Medyayı Salladı! Ramazan Görmesin...

Gönül Dağı dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, sesi ve güzelliğiyle kendini göstermeye ve dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. 10 parmağında 10 farklı marifet olan ve oyunculuk yeteneğiyle resmen baş döndüren Çağlar'ın son paylaşımı herkesin dikkatini çekti. Fotoğrafın yorumları resmen alevlere boğuldu.