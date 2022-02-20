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20 Şub 2022 - 14:13

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı...

Gönül Dağı dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, sesi ve güzelliğiyle kendini göstermeye ve dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. 10 parmağında 10 farklı marifet olan ve oyunculuk yeteneğiyle resmen baş döndüren Çağlar'ın son paylaşımı herkesin dikkatini çekti. Fotoğrafın yorumları resmen alevlere boğuldu.