- 20 Şub 2022 - 14:13 G: 20 Şub 2022 - 14:27

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı...

Gönül Dağı dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, sesi ve güzelliğiyle kendini göstermeye ve dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. 10 parmağında 10 farklı marifet olan ve oyunculuk yeteneğiyle resmen baş döndüren Çağlar'ın son paylaşımı herkesin dikkatini çekti. Fotoğrafın yorumları resmen alevlere boğuldu.

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Köprü Film tarafından yapımcılığı üstlenilen Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'de devam ederken oyunculardan en çok Asuman karakteri dikkat çekiyor. Dün akşam yeni bölümüyle yine efsaneler yaratan Gönül Dağı dizisinin efsane oyuncusu Hazal Çağlar yeni paylaşımıyla mest etti. 

Detaylar Diğer Sayfada!

20 Şub 2022 - 14:13 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve... mask
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar... mask
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar...
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL mask
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir... mask
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir...
Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama… mask
Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama…
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer… mask
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer…
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek... mask
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek...
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi… mask
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi…
Survivor Adem Çığırından Çıktı! En Sonunda Delirdi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acun Ilıcalı Acil Konsey İsteyebilir! Geldiğine Geleceğine… mask
Survivor Adem Çığırından Çıktı! En Sonunda Delirdi; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acun Ilıcalı Acil Konsey İsteyebilir! Geldiğine Geleceğine…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve... mask
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar... mask
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar...
Kırmızı Oda - Masumlar Apartmanı Birleşiyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Darbe! Kaybettiğine Yanacak... Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor! mask
Kırmızı Oda - Masumlar Apartmanı Birleşiyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Darbe! Kaybettiğine Yanacak... Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor!
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL mask
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir... mask
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status