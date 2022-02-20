Alişan ve Buse Varol'a Esra Erol Darbesi Çok Acı Verdi! "Televizyonda Sevgilileri Barıştırıyor!"... Her Şey Açığa Kavuştu, Esra Erol Neden Yaptı?

Gündüz kuşağı programlarının en sevilen isimlerinden olan Esra Erol; yaptığı hareketle birçok kişiden tepki gördü. Bir dönemler en sevimli çift olarak görülen ve herkesin özenerek baktığı Alişan - Buse Varol çiftinin birliktelikleri ne yazık ki bitti. Bitmesiyle birlikte birçok kişiden de mutlu / hüzünlü yorumlar geldi. Esra Erol burada tepki çekip, odak noktasına yerleşti. Neden bunu yaptığı hayranlarınca sorulurken, büyük bir ayıp olduğu düşünüldü. Peki; Esra Erol ne yaptı?

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