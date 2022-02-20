- 20 Şub 2022 - 14:28 G: 20 Şub 2022 - 14:47

Alişan ve Buse Varol'a Şok Eden Esra Erol Darbesi! "Televizyonda Milleti Barıştırıyor, Gerçekte..." Esra Erol Neden Yaptı? Her Şey Açığa Kavuştu!

Bilindiği üzere Alişan ve Buse Varol'un ayrılığı kesinleşti. Kesinleşmesi bir şok yaşatırken, Esra Erol'un yaptığı şey ise daha da büyük bir şok yaşattı. Bilindiği üzere Alişan; Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış ve ayrılmıştı. Esra Erol'un bu ayrılıkla ilgili yaptığı şey ise "yok artık" dedirtti!

Gündüz kuşağı programlarının en sevilen isimlerinden olan Esra Erol; yaptığı hareketle birçok kişiden tepki gördü. Bir dönemler en sevimli çift olarak görülen ve herkesin özenerek baktığı Alişan - Buse Varol çiftinin birliktelikleri ne yazık ki bitti. Bitmesiyle birlikte birçok kişiden de mutlu / hüzünlü yorumlar geldi. Esra Erol burada tepki çekip, odak noktasına yerleşti. Neden bunu yaptığı hayranlarınca sorulurken, büyük bir ayıp olduğu düşünüldü. Peki; Esra Erol ne yaptı? 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı... mask
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı...
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve... mask
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar... mask
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar...
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL mask
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir... mask
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir...
Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama… mask
Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama…
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer… mask
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer…
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek... mask
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek...
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi… mask
Survivor Nisa Herkesi Şok Etti! Survivor’da Çocuksu, Instagram’da Cesur Pozlu! Süper Mini Taytları, İçine Hiçbir Şey Giymemesi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı... mask
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı...
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve... mask
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar... mask
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar...
Kırmızı Oda - Masumlar Apartmanı Birleşiyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Darbe! Kaybettiğine Yanacak... Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor! mask
Kırmızı Oda - Masumlar Apartmanı Birleşiyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Darbe! Kaybettiğine Yanacak... Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor!
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL mask
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status