Alişan ve Buse Varol'a Şok Eden Esra Erol Darbesi! "Televizyonda Milleti Barıştırıyor, Gerçekte..." Esra Erol Neden Yaptı? Her Şey Açığa Kavuştu!
Bilindiği üzere Alişan ve Buse Varol'un ayrılığı kesinleşti. Kesinleşmesi bir şok yaşatırken, Esra Erol'un yaptığı şey ise daha da büyük bir şok yaşattı. Bilindiği üzere Alişan; Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış ve ayrılmıştı. Esra Erol'un bu ayrılıkla ilgili yaptığı şey ise "yok artık" dedirtti!
Gündüz kuşağı programlarının en sevilen isimlerinden olan Esra Erol; yaptığı hareketle birçok kişiden tepki gördü. Bir dönemler en sevimli çift olarak görülen ve herkesin özenerek baktığı Alişan - Buse Varol çiftinin birliktelikleri ne yazık ki bitti. Bitmesiyle birlikte birçok kişiden de mutlu / hüzünlü yorumlar geldi. Esra Erol burada tepki çekip, odak noktasına yerleşti. Neden bunu yaptığı hayranlarınca sorulurken, büyük bir ayıp olduğu düşünüldü. Peki; Esra Erol ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.