- 20 Şub 2022 - 15:02 G: 20 Şub 2022 - 15:14

Emekliler Sevinç Çığlıkları Atıyor! Meclisten Öyle Bir Gelişme Geldi ki; Şaşkına Döndürdü! Zamla Beraber Resmen Tavan Yaptı...

Meclisten emekliler için resmen sevinç çığlıkları attıracak bir haber geldi. Ardı ardına gelen ürün / mal / hizmet zamlarıyla birlikte maaşlara yapılan zammı yetersiz bulunan emeklilerin geçim kaygısı sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu. Maaşlara herhangi bir ek zam vb. uygulamalar yapılamasa da; Meclis'ten emeklilerin yaralarına bir nebze de olsa derman olacak yeni bir gelişme geldi.

Emekliler için maaşların yanı sıra her 2 bayramda da ikramiye ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda art arda 2 kez ikramiye alarak ek gelir elde eden ve bir nebze de olsa geçim yaralarını saran emekliler için söz konusu uygulama bu yıl da devam ediyor. Fakat bu yıl çok daha güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle Meclis'ten gelen yeni kararla birlikte bu yıl ki ikramiye konusu emeklileri oldukça mutlu edecek. Konuşulanlara göre %400'e yakın bir zam söz konusu haline gelebilir. Bu da 4.250 TL'lik bir ücret demek. Peki, durum ne? Son gelişmeler neler? 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 15:02 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan ve Buse Varol'a Şok Eden Esra Erol Darbesi! "Televizyonda Milleti Barıştırıyor, Gerçekte..." Esra Erol Neden Yaptı? Her Şey Açığa Kavuştu! mask
Alişan ve Buse Varol'a Şok Eden Esra Erol Darbesi! "Televizyonda Milleti Barıştırıyor, Gerçekte..." Esra Erol Neden Yaptı? Her Şey Açığa Kavuştu!
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı... mask
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı...
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve... mask
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar... mask
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar...
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL mask
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki... Meğer Burada Bile Değilmiş! O Paranın Miktarını Duyanlar Dondu Kaldı! Tam 300 Milyon TL
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir... mask
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkında Demet Özdemir Kaosu! Oğuzhan Koç da Delirecek! Neler Oluyor? Evlilik Teklifi Etmişti! Ortalık Karışabilir...
Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama… mask
Murat Boz’un Yaşını Duyanlar Kalp Krizi Geçiriyor! Yolu Yarılamış Ama Genç Kızların Yüreklerini Hoplatıyor! Kimse İnanmak İstemiyor Ama…
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer… mask
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkında Skandal Şok Gelişme! Menajerden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Meğer…
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek... mask
Survivor’a Yedeklerden Gelen İsim Ayşe Yüksel Deniyordu! Acun Ters Köşe Yaptı! Gelecek O İsim Fırtınalı Olan Adayı, Kasırgaya Döndürecek...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan ve Buse Varol'a Şok Eden Esra Erol Darbesi! "Televizyonda Milleti Barıştırıyor, Gerçekte..." Esra Erol Neden Yaptı? Her Şey Açığa Kavuştu! mask
Alişan ve Buse Varol'a Şok Eden Esra Erol Darbesi! "Televizyonda Milleti Barıştırıyor, Gerçekte..." Esra Erol Neden Yaptı? Her Şey Açığa Kavuştu!
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı... mask
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Resmen Yaka Parça Yırttırdı! Öyle Bir Etek Giyip, Eline Raket Aldı ki... Sosyal Medya Yanıyor! Gündem Sallandı...
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Arka Sokaklar Metin'in Sevgilisi Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hüsnü Çoban Gerçekte Olsa Delirirdi! Böyle Bir Dekolte Yok, Çok Derin! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve... mask
Hande Erçel'e Büyük Darbe! Fahriye Evcen Affetmedi, Alacağım Dedi ve Aldı! Yeni Kraliçe O! Burak Özçivit'i Yanına Aldı ve...
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar... mask
Ece Ronay'ı Tacizle Suçlanan Mehmet Ali Erbil'in Kızı Ece Ronay'ı Geçti! "Göğüs Teşhiri" Diyordu, Kızı Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! İşte O Fotoğraflar...
Kırmızı Oda - Masumlar Apartmanı Birleşiyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Darbe! Kaybettiğine Yanacak... Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor! mask
Kırmızı Oda - Masumlar Apartmanı Birleşiyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Darbe! Kaybettiğine Yanacak... Binnur Kaya Geliyor, Reyting Dengeleri Değişiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status