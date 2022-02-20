Emekliler Sevinç Çığlıkları Atıyor! Meclisten Öyle Bir Gelişme Geldi ki; Şaşkına Döndürdü! Zamla Beraber Resmen Tavan Yaptı...

Emekliler için maaşların yanı sıra her 2 bayramda da ikramiye ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda art arda 2 kez ikramiye alarak ek gelir elde eden ve bir nebze de olsa geçim yaralarını saran emekliler için söz konusu uygulama bu yıl da devam ediyor. Fakat bu yıl çok daha güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle Meclis'ten gelen yeni kararla birlikte bu yıl ki ikramiye konusu emeklileri oldukça mutlu edecek. Konuşulanlara göre %400'e yakın bir zam söz konusu haline gelebilir. Bu da 4.250 TL'lik bir ücret demek. Peki, durum ne? Son gelişmeler neler?

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