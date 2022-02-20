Emekliler Sevinç Çığlıkları Atıyor! Meclisten Öyle Bir Gelişme Geldi ki; Şaşkına Döndürdü! Zamla Beraber Resmen Tavan Yaptı...
Meclisten emekliler için resmen sevinç çığlıkları attıracak bir haber geldi. Ardı ardına gelen ürün / mal / hizmet zamlarıyla birlikte maaşlara yapılan zammı yetersiz bulunan emeklilerin geçim kaygısı sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu. Maaşlara herhangi bir ek zam vb. uygulamalar yapılamasa da; Meclis'ten emeklilerin yaralarına bir nebze de olsa derman olacak yeni bir gelişme geldi.
Emekliler için maaşların yanı sıra her 2 bayramda da ikramiye ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda art arda 2 kez ikramiye alarak ek gelir elde eden ve bir nebze de olsa geçim yaralarını saran emekliler için söz konusu uygulama bu yıl da devam ediyor. Fakat bu yıl çok daha güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle Meclis'ten gelen yeni kararla birlikte bu yıl ki ikramiye konusu emeklileri oldukça mutlu edecek. Konuşulanlara göre %400'e yakın bir zam söz konusu haline gelebilir. Bu da 4.250 TL'lik bir ücret demek. Peki, durum ne? Son gelişmeler neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.