- 20 Şub 2022 - 15:14 G: 20 Şub 2022 - 15:48

Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL...

Tarım Kredi Market; git gide artan enflasyon değerleri, ürünlere yapılan zamlar ve alım gücünün zayıflamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Her hafta Türkiye geneli kampanyalarla müşterilerinin yanında olan Tarım Kredi Market'te her hafta olduğu gibi bu hafta da efsane ürünler bulunuyor. İşte güncel kampanyalı ürünler listesi... (20 Şubat 2022)

Tarım Kredi Market bakliyat, hazır gıda, sandviç ekmeği, tost ekmeği, salça, tavuk, Türk Kahvesi, şalgam, bebek bezleri, kahvaltılık ürünler ve birçok ürün grubunda indirimler altına imza atarak; bu hafta da vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapmasını sağlıyor. Peki; Tarım Kredi Market'te bu hafta hangi ürünler indirimde? 

Detaylar ve indirimli ürünler diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 15:14 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu! mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor? mask
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor! mask
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor!
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ… mask
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ…
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor! mask
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava” mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava”
Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık” mask
Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık”
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim Kararı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim Kararı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük…
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı… mask
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
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