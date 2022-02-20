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20 Şub 2022 - 15:14

Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL...

Tarım Kredi Market; git gide artan enflasyon değerleri, ürünlere yapılan zamlar ve alım gücünün zayıflamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Her hafta Türkiye geneli kampanyalarla müşterilerinin yanında olan Tarım Kredi Market'te her hafta olduğu gibi bu hafta da efsane ürünler bulunuyor. İşte güncel kampanyalı ürünler listesi... (20 Şubat 2022)