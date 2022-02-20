Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL...
Tarım Kredi Market; git gide artan enflasyon değerleri, ürünlere yapılan zamlar ve alım gücünün zayıflamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Her hafta Türkiye geneli kampanyalarla müşterilerinin yanında olan Tarım Kredi Market'te her hafta olduğu gibi bu hafta da efsane ürünler bulunuyor. İşte güncel kampanyalı ürünler listesi... (20 Şubat 2022)
Tarım Kredi Market bakliyat, hazır gıda, sandviç ekmeği, tost ekmeği, salça, tavuk, Türk Kahvesi, şalgam, bebek bezleri, kahvaltılık ürünler ve birçok ürün grubunda indirimler altına imza atarak; bu hafta da vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapmasını sağlıyor. Peki; Tarım Kredi Market'te bu hafta hangi ürünler indirimde?
Detaylar ve indirimli ürünler diğer sayfada!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.