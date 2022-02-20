- 20 Şub 2022 - 15:50 G: 20 Şub 2022 - 16:10

Tinder Avcısı Simon Leviev'le İlgili Ortaya Çıkan Gerçeği Duyanlar Donakalıyor! Tüm Dünya Şok Geçirdi, Bir Gecede Neyi Var Neyi Yok Aldılar!

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de izlenme rekorları kıran Netflix Belgesi Tinder Avcısı'nda onlarca kadını kandırarak çok lüks bir hayat yaşayan Simon Leviev, filmin yayınlanmasının sonrasında ilk kez konuştu. Konuştu konuşmasına fakat öyle bir darbe yaşadı ki; neyi var neyi yok bir anda hepsi yok oldu.

Son dönemde Netflix'te rekor üzerine rekor kıran Tinder Avcısı isimli belgesele konu olan ve kendisini zengin bir elmas tüccarının oğlu olarak tanıtan, sonrasında insanları dolandıran ve lüks bir hayat yaşayan; bunu bir saadet zinciri haline getiren İsrailli Simon Leviev ilk kez açıklamalar yaptı. Yapmasıyla, çökmesi bir oldu. İşte detaylar! 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 15:50 Ankara- Yaşam

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