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20 Şub 2022 - 17:52

Tinder Avcısı Simon Leviev'le İlgili Ortaya Çıkan Gerçeği Duyanlar Donakalıyor! Tüm Dünya Şok Geçirdi! Simon Leviev Gerçek Mi, Kimdir?

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de izlenme rekorları kıran Netflix Belgesi Tinder Avcısı'nda onlarca kadını kandırarak çok lüks bir hayat yaşayan Simon Leviev, filmin yayınlanmasının sonrasında ilk kez konuştu. Konuştu konuşmasına fakat öyle bir darbe yaşadı ki; neyi var neyi yok bir anda hepsi yok oldu.