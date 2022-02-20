Kerem Bürsin ve Hande Erçel Herkese Soğuk Duş Aldırdı! "Her Şey Yalanmış" Gerçekler Şok Etti! Yazdıkları Senaryo Şok Etkisi Yarattı...

Son zamanların en sık konuşulan, en göz önünde tutulan ve popülaritesini asla kaybetmeyen çiftlerinden olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden gündemde. Fakat bu kez ayrılık haberleriyle gündemde. Bir zamandır haklarında ayrılık iddiaları çıkan fakat bunları bir şekilde yalanlayan çift; bugün de tüm fotoğraflarını vs. silerek birbirlerini bıraktılar. İkilinin fanları kandırıldı. Peki, nasıl?

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