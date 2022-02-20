Kerem Bürsin ve Hande Erçel Herkese Soğuk Duş Aldırdı! "Her Şey Yalanmış" Gerçekler Şok Etti! Yazdıkları Senaryo Şok Etkisi Yarattı...
Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkisi bitti. Hande Erçel'in Kerem Bürsin'in fotoğraflarını silmesinin hemen sonrasında aynı şekilde Kerem Bürsin de; Hande Erçel'in fotoğraflarını sildi. Böylelikle ilişkinin net olarak bittiği herkes tarafından görülen bir gerçek haline gelirken; rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinin ardından çok güzel görünen bir aşka yelken açan Kerem Bürsin ile Hande Erçel; tüm hayranlarını kandırmışlar. Hayranlarında soğuk duş etkisi yaratan çift, çok ağır tepki aldı.
Son zamanların en sık konuşulan, en göz önünde tutulan ve popülaritesini asla kaybetmeyen çiftlerinden olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden gündemde. Fakat bu kez ayrılık haberleriyle gündemde. Bir zamandır haklarında ayrılık iddiaları çıkan fakat bunları bir şekilde yalanlayan çift; bugün de tüm fotoğraflarını vs. silerek birbirlerini bıraktılar. İkilinin fanları kandırıldı. Peki, nasıl?
Tüm detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.