- 20 Şub 2022 - 16:47 G: 20 Şub 2022 - 17:05

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Tüm Hayranlarını Kandırdı! "Her Şey Yalanmış" Gerçekler Şok Etti! Hayranlarında Soğuk Duş Etkisi Yarattılar...

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkisi bitti. Hande Erçel'in Kerem Bürsin'in fotoğraflarını silmesinin hemen sonrasında aynı şekilde Kerem Bürsin de; Hande Erçel'in fotoğraflarını sildi. Böylelikle ilişkinin net olarak bittiği herkes tarafından görülen bir gerçek haline gelirken; rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinin ardından çok güzel görünen bir aşka yelken açan Kerem Bürsin ile Hande Erçel; tüm hayranlarını kandırmışlar. Hayranlarında soğuk duş etkisi yaratan çift, çok ağır tepki aldı.

Son zamanların en sık konuşulan, en göz önünde tutulan ve popülaritesini asla kaybetmeyen çiftlerinden olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel yeniden gündemde. Fakat bu kez ayrılık haberleriyle gündemde. Bir zamandır haklarında ayrılık iddiaları çıkan fakat bunları bir şekilde yalanlayan çift; bugün de tüm fotoğraflarını vs. silerek birbirlerini bıraktılar. İkilinin fanları kandırıldı. Peki, nasıl? 

Tüm detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 16:47 Ankara- Yaşam

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