Survivor Sude Ortalığı Tir Tir Titretti! Yetmedi, Kardeşi Sıraya Girdi! Simge Burcu'nun Pozlarını Görenler Ablasını Unuttu! "Böyle Bir Şey Mümkün Değil"
Survivor All Star 2022 ile tekrardan ekranlardaki yerini alan Sude Burcu, bu yılki kadroda en çok merak edilen isim olarak kendini gösteriyordu. 2 kız kardeşe sahip olan Burcu'nun kardeşlerinden Simge Burcu'nun bikinili pozları, ortalığı resmen kasıp kavurdu. Ablasını bile geride bırakacak pek çok poz veren Simge Burcu haberimizde!
Survivor; büyük bir heyecanla devam ederken oyuncuların özel hayatları o kadar çok merak ediliyor ki; oyunlardan daha çok oyuncular araştırılıyor. Survivor All Star 2022'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu'nun pozları da olay olmuş durumda. Bikinili fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıp övgüleri üzerinde toplayan Simge Burcu için; "yakında ablasını dahi geçer" tarzında yorumlar yapıldı. İşte Survivor Sude'nin inanılmaz kardeşi ve inanılmaz fotoğrafları!
Detaylar Diğer Sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.