- 20 Şub 2022 - 17:27 G: 20 Şub 2022 - 17:48

Survivor Sude Ortalığı Tir Tir Titretti! Yetmedi, Kardeşi Sıraya Girdi! Sude'nin Kardeşini Görenlerin Ağzı TEM Otoyolu Gibi Açılıyor! "Böyle Bir Şey Mümkün Değil"

Survivor All Star 2022 ile tekrardan ekranlardaki yerini alan Sude Burcu, bu yılki kadroda en çok merak edilen isim olarak kendini gösteriyordu. 2 kız kardeşe sahip olan Burcu'nun kardeşlerinden Simge Burcu'nun bikinili pozları, ortalığı resmen kasıp kavurdu. Ablasını bile geride bırakacak pek çok poz veren Simge Burcu haberimizde!

Survivor; büyük bir heyecanla devam ederken oyuncuların özel hayatları o kadar çok merak ediliyor ki; oyunlardan daha çok oyuncular araştırılıyor. Survivor All Star 2022'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu'nun pozları da olay olmuş durumda. Bikinili fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıp övgüleri üzerinde toplayan Simge Burcu için; "yakında ablasını dahi geçer" tarzında yorumlar yapıldı. İşte Survivor Sude'nin inanılmaz kardeşi ve inanılmaz fotoğrafları! 

Detaylar Diğer Sayfada!

20 Şub 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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