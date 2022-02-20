Survivor Sude Ortalığı Tir Tir Titretti! Yetmedi, Kardeşi Sıraya Girdi! Sude'nin Kardeşini Görenlerin Ağzı TEM Otoyolu Gibi Açılıyor! "Böyle Bir Şey Mümkün Değil"

Survivor; büyük bir heyecanla devam ederken oyuncuların özel hayatları o kadar çok merak ediliyor ki; oyunlardan daha çok oyuncular araştırılıyor. Survivor All Star 2022'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu'nun pozları da olay olmuş durumda. Bikinili fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıp övgüleri üzerinde toplayan Simge Burcu için; "yakında ablasını dahi geçer" tarzında yorumlar yapıldı. İşte Survivor Sude'nin inanılmaz kardeşi ve inanılmaz fotoğrafları!

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