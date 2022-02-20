Alişan Buse Varol'u Unutup Sildi, Sadece Oraya Odaklandı! Çok Kısa Sürdü... Tekrardan Yıkıldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Hayranları Destek Oldu!
Alişan, Buse Varol ayrılığıyla birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Herkes Buse Varol'la ayrılıklarının ardından paylaşımlarına odaklanırken; Alişan, Buse Varol'u çoktan geçti, acısına odaklandı. O acıları tekrardan yaşıyor olması hayranlarını harekete geçirdi ve destek aldırdı.
Covid-19 nedeniyle 2021 Temmuz'da hayata gözlerini kapatan Selçuk Tektaş; Alişan'ı son derece üzmüştü. Tüm zamanını ailesi ve işine adayan Alişan; kardeşinin ölümünü çok zor atlatmıştı. Son paylaşımıyla yürek burkan Alişan Buse Varol'u çoktan unutup sildi. Yine kendini sadece ailesine verdi. İşte Alişan'ın o paylaşımı...
Detaylar diğer sayfada!
20 Şub 2022 - 17:51 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.