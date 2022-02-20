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20 Şub 2022 - 17:51

Alişan Buse Varol'u Unutup Sildi, Sadece Oraya Odaklandı! Çok Kısa Sürdü... Tekrardan Yıkıldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Hayranları Destek Oldu!

Alişan, Buse Varol ayrılığıyla birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Herkes Buse Varol'la ayrılıklarının ardından paylaşımlarına odaklanırken; Alişan, Buse Varol'u çoktan geçti, acısına odaklandı. O acıları tekrardan yaşıyor olması hayranlarını harekete geçirdi ve destek aldırdı.