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20 Şub 2022 - 18:17

Maraşlı Milyonları Şoka Soktu! Survivor Yarışmacısıyla Öyle Bir Yakalandı ki; Hayranları "Vay Be Maraşlı, Bunu da mı Görecektik" Dedi! Burak Deniz ve O Yarışmacı...

Geçtiğimiz aylarda final yaparak yayın hayatına son veren Maraşlı dizisiyle başrol oyuncusu olarak ekranlarda kendini gösteren ve birkaç bölümlük bu diziyle çok yüksek beğeni alıp, hayran kitlesine ulaşan Burak Deniz'in bir süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ta ki; Ekim ayına kadar. Ekim ayından itibaren ne Soydan tarafında, ne de Deniz tarafında bir ses yok. Öte yandan; Burak Deniz'den gelen ilk ses; herkesi şoka soktu! Öyle biriyle yakalandı ki...