- 20 Şub 2022 - 18:17 G: 20 Şub 2022 - 18:59

Maraşlı Milyonları Şoka Soktu! Survivor Yarışmacısıyla Öyle Bir Yakalandı ki; Hayranları "Vay Be Maraşlı, Bunu da mı Görecektik" Dedi! Burak Deniz ve O Yarışmacı...

Geçtiğimiz aylarda final yaparak yayın hayatına son veren Maraşlı dizisiyle başrol oyuncusu olarak ekranlarda kendini gösteren ve birkaç bölümlük bu diziyle çok yüksek beğeni alıp, hayran kitlesine ulaşan Burak Deniz'in bir süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ta ki; Ekim ayına kadar. Ekim ayından itibaren ne Soydan tarafında, ne de Deniz tarafında bir ses yok. Öte yandan; Burak Deniz'den gelen ilk ses; herkesi şoka soktu! Öyle biriyle yakalandı ki...

Şimdilerde Şahmeran dizisiyle birlikte hayranlarının karşısına çıkmaya çalışan Burak Deniz; yapılan iddialara göre kalbini Survivor yarışmacısına kaptırdı. Bir mekandan çıkarken o Survivor yarışmacısıyla yakalanan Burak Deniz açıklama yapmakta zorlandı, kısa süreli panik yaşadı. İşte o isim ve Burak Deniz! 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 18:17 Ankara- Yaşam

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