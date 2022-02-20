Maraşlı Milyonları Şoka Soktu! Survivor Yarışmacısıyla Öyle Bir Yakalandı ki; Mahur Hüngür Hüngür Ağlayacak! Burak Deniz ve O Yarışmacı...
Geçtiğimiz aylarda final yaparak yayın hayatına son veren Maraşlı dizisiyle başrol oyuncusu olarak ekranlarda kendini gösteren ve birkaç bölümlük bu diziyle çok yüksek beğeni alıp, hayran kitlesine ulaşan Burak Deniz'in bir süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ta ki; Ekim ayına kadar. Ekim ayından itibaren ne Soydan tarafında, ne de Deniz tarafında bir ses yok. Öte yandan; Burak Deniz'den gelen ilk ses; herkesi şoka soktu! Öyle biriyle yakalandı ki...
Şimdilerde Şahmeran dizisiyle birlikte hayranlarının karşısına çıkmaya çalışan Burak Deniz; yapılan iddialara göre kalbini Survivor yarışmacısına kaptırdı. Bir mekandan çıkarken o Survivor yarışmacısıyla yakalanan Burak Deniz açıklama yapmakta zorlandı, kısa süreli panik yaşadı. İşte o isim ve Burak Deniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.