Survivor Adem'in Survivor'dan Haftalık Kazandığı Para İfşalandı! Kazancı Görünce Dudaklarınız Uçuklayacak, Adem'in Hesabına Her Hafta Yatan Para...
Survivor All Star 2022'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından olan Adem Kılıçcı ile ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Bilindiği üzere Survivor'da yarışmacılar haftalık bir gelir elde ediyorlar ve bu gelir, yarışmadan ayrıldıklarında hesaplarında oluyor. Bu kapsamda; gelirler daha önce de birçok kez ortaya çıkmıştı. Fakat yarışma esnasında genel olarak bilinmiyordu. Survivor'ın en dikkat çeken ismi Adem Kılıçcı'nın geliri belli oldu. Bakın Adem haftalık ne kadar para alıyormuş?
TV8 kanalının reyting rekortmeni programı olan Survivor All Star 2022; tüm sezonların en iyilerinin bir araya gelmesiyle birlikte oldukça rekabetçi, gerilimin üst seviyelerde olduğu bir sezon olarak kendini gösteriyor. Birbirinden güçlü yarışmacıların kıyasıya rekabet içerisinde olduğu bu sezonda; en çok dikkat çeken isimlerden biri de 8. sezonun şampiyonu Adem Kılıçcı olarak dikkat çekiyor. Adem'in tüm hareketleri gündeme gelirken, kazandığı para dudak uçuklattı! Bakın Adem ne kadar kazanıyormuş?
Detaylar ve kazandığı para diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.