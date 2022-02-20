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20 Şub 2022 - 18:59

Survivor Adem'in Survivor'dan Haftalık Kazandığı Para İfşalandı! Kazancı Görünce Dudaklarınız Uçuklayacak, Adem'in Hesabına Her Hafta Yatan Para...

Survivor All Star 2022'nin en çok dikkat çeken yarışmacılarından olan Adem Kılıçcı ile ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Bilindiği üzere Survivor'da yarışmacılar haftalık bir gelir elde ediyorlar ve bu gelir, yarışmadan ayrıldıklarında hesaplarında oluyor. Bu kapsamda; gelirler daha önce de birçok kez ortaya çıkmıştı. Fakat yarışma esnasında genel olarak bilinmiyordu. Survivor'ın en dikkat çeken ismi Adem Kılıçcı'nın geliri belli oldu. Bakın Adem haftalık ne kadar para alıyormuş?