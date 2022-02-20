- 20 Şub 2022 - 19:09 G: 20 Şub 2022 - 19:21

Acun Ilıcalı Artık Dayanamayacak, Delirecek! "Survivor Değil, Yasak Elma!" Diskalifiye Çanları Çalıyor, Mücadele Adası Değil, Aşk Adası Oldu! Dönen Entrikalar Çıldırtır... Diskalifiye Geliyor mu?

Survivor All Star 2022, tüm sezonların en iyileriyle birlikte devam ediyor. Gerilimin üst seviyede olduğu Survivor'da her geçen gün oyunların rekabetçiliği artarken, bu rekabetçilikle birlikte aşklar, sallantılar da kendini gösteriyor. Uzun zamandır bu yerlere gelebilmek için mücadele veren ve Survivor'ı bebeği gibi büyüten Acun Ilıcalı'nın ise oyunların dışına çıkma, aşk vb. konularla sık sık Survivor'ın anılması noktasında rahatsız olduğu düşünülüyor.

Survivor'da illa ki aşk yaşanması vb. konular reytinglere etki ediyor ve bu durum Acun Ilıcalı'yı mutlu ediyor. Acun Ilıcalı'yı rahatsız eden konu; Survivor'ın adının, oyunlardan daha çok aşk vb. konularla anılması ve entrikaların dönmesi. Bu noktada en kısa zamanda gerek kamera önünde, gerek kamera arkasında bilinmeksizin harekete geçeceği tahmin ediliyor. Çünkü iş çığrından çıkmış durumda. İzleyenler; Survivor Artık Yasak Elma gibi oldu diyor! 

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 19:09 Ankara- Yaşam

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